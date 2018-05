Das erste Relegationsspiel des Karlsruher SC gegen FC Erzgebirge Aue endet 0:0. Für die Polizei Karlsruhe verlief der Abend ohne besondere Vorkommnisse. Bereits zum Halbzeitpfiff hieß es von Pressesprecher Raphael Fiedler: "Wir sind bisher sehr zufrieden. In der Vorspielphase verlief alles sehr friedlich." Und so sollte es auch bleiben.

Insgesamt sei das Spiel friedlich verlaufen, so die Polizei in ihrem Pressebericht am Freitagabend. Während der Anreisephase kam es zu Stau und zähflüssigen Verkehr auf der Autobahn rund um das Karlsruher Dreieck in alle Fahrtrichtungen und auf der Südtangente - damit habe man gerechnet, es sei jedoch nie im kritischen Bereich gewesen. Auch nach dem Spiel kam es während der Abreise zu stockendem Verkehr, vornehmlich in der Karlsruher Oststadt. Insgesamt verlief die Abreise jedoch entspannter als die Anreise.

Vereinzelt brannten KSC-Fans Pyrotechnik ab

"Wenige Einzelfälle trübten die ansonsten sehr positive Bilanz des Polizei-Einsatzes", schreibt die Polizei in ihrem offiziellen Bericht. Und weiter: "Vereinzelt kam es vor und während des Spiels zu Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz durch Abbrennen von Pyrotechnik. Zwei Widerstände gegen Polizeibeamte, mehrere Beleidigungen zum Nachteil von Einsatzkräften, eine exhibitionistische Handlung und ein Betrugsfall wurden ausschließlich von Heimfans begangen."

In der Abreisephase meldet die Polizei einen Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht im Klosterweg. Die Polizeibeamten konnten den flüchtigen Tatverdächtigen jedoch kurz darauf stellen. Er steht unter Verdacht unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. "Weit nach Spielende kam es noch zu einem versuchten Diebstahl durch einen Karlsruher Fan sowie zum Abbrennen von Pyrotechnik durch eine mehrköpfige Personengruppe von Auer Fans", so die Polizei.

Alles Wichtige zur Relegation:



In den Relegationsspielen geht es für den KSC um den direkten Aufstieg in die Zweite Bundesliga - für FC Erzgebirge Aue um den Abstieg in die dritte Liga. Die Relegation wird mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Gewinnt der Karlsruher SC in Summe beide Duelle, dann steigt er auf. Bei Torgleichheit greift die Auswärtstorregel: Auswärtstore zählen mehr. Sollte auch nach dieser Gleichstand herrschen, kommt es nach dem Rückspiel zu einer 2x15 Minuten Verlängerung und gegebenenfalls zum Elfmeterschießen.



Die Spiele finden am Freitag, 18. Mai, und am Dienstag, 22. Mai, statt. Anstoß ist jeweils um 18.15 Uhr. Im TV sind die beiden Spiele im Pay-TV (via Eurosport Player oder Eurosport 2 HD Xtra) und im ZDF zu sehen.