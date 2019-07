vor 5 Stunden Karlsruhe Innerhalb von 20 Minuten war das Einkaufszentrum leer: Ettlinger Tor in jährlicher Räumungsübung evakuiert

Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr am Ettlinger Tor Center? Was am Dienstagmorgen wohl einige Passanten und Kunden verunsichert haben könnte, war in Wirklichkeit nur eine jährlich stattfindende - und harmlose - Räumungsübung. Und die lief ganz schön zügig ab: Innerhalb von nur 20 Minuten war das Einkaufszentrum vollständig geräumt.