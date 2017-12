Das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen soll vorangebracht werden. Ein Karlsruher Projekt, das ein "inklusives Miteinander" im Land durch barrierefreie Sprache fördert, wird nun vom Land finanziell unterstützt.

Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha hat die 33 Modellprojekte - darunter auch ein Karlsruher Projekt - bekannt gegeben, die in diesem Jahr über das Förderprogramm "Impulse Inklusion" vom Land finanziell unterstützt werden. Gefördert werden Projekte von Selbsthilfeorganisationen, Behinderteneinrichtungen, Kommunen und Vereinen aus ganz Baden-Württemberg, die das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen voranbringen. Dafür stehen 2017 rund 500.000 Euro zur Verfügung.

Sprache als Barriere: Leichtere Sprache als Lösung?

Auch ein Projekt in Karlsruhe wird unterstützt: Der Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Karlsruhe plant die Gründung eines Netzwerks "leichte Sprache". Der Hintergrund: Sprache könne für Menschen mit Behinderung und für andere Zielgruppen eine Barriere darstellen: Werden Texte nicht oder nicht richtig verstanden, fehlen wichtige Informationen.

Ziel sei es, die Verbreitung von "leichter Sprache" in Karlsruhe zu verbessern. Erfahrungen in der Anwendung von "barrierefreier Sprache" sollen gebündelt und Fachtage und Fortbildungen in "leichter Sprache" angeboten werden. Zudem soll ein Prüfer-Netzwerk aufgebaut werden, das Texte auf ihre Verständlichkeit überprüft.