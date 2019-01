In wenigen Monaten starten die Arbeiten: Das Karlsruher Schienennetz wächst jetzt nach Knielingen-Nord

Mit dem Bau der Süd-Ostbahn ist das Schienennetz in Karlsruhe zuletzt gewachsen. Doch das Wachstum war noch nicht abgeschlossen: 1,5 Kilometer Gleise sollen bis Ende 2020 folgen. Damit soll das Wohngebiet Knielingen 2.0 angeschlossen werden. Damit wird es nach Jahrzehnten der Planung endlich konkret - auch zur Freude der Knielinger.

Die Tramlinie 2 rollt derzeit von Wolfartsweier über den Hauptbahnhof zur Siemensallee nach Knielingen. Von dort geht es auf gleichem Weg wieder zurück. Doch an der Siemensallee endet der Stadtteil schon länger nicht mehr. Seit 2008 wird auf dem nicht mehr genutzten militärischen Gelände der Mudra-Kaserne gebaut: Dort entsteht ein neues Wohngebiet. Und da darf ein Anschluss an den ÖPNV natürlich nicht fehlen.

Die Idee der Bahnlinie reicht mittlerweile über 30 Jahre zurück: 1987 wurde ein Bebauungsplan für das Gebiet Knielingen-Nord festgelegt. Nach zwei Planungsstopps im Jahr 1994 und 2004 geschah lange Zeit nichts. Erst im Jahr 2008 taucht im Bebauungsplan für "Knielingen 2.0" eine Verlängerung der Straßenbahnlinie zur Erschließung von Knielingen-Nord in der Planung wieder auf. 2010 nahmen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) dann die Planung für den neuen Streckenabschnitt auf.

Bahnnetz wächst um vier Haltestellen

"Nach Vorliegen der für 2015 zu erwartenden Planfeststellung könnte - sofern die Zuschüsse bewilligt sind - ab 2016 mit dem Bau begonnen werden", so das Fazit der Stadt Karlsruhe aus dem Jahr 2014. Doch dieser Zeitplan konnte nicht gehalten werden. Damit das Gebiet nicht ganz vom ÖPNV-Netz abgeschnitten ist, wurde zwischenzeitlich eine Buslinie eingerichtet. Nach nun weiteren drei Jahren des Wartens gehen in der kommenden Woche nun die Arbeiten endlich los!

Bis Ende 2020 sollen dann auf einer Strecke von 1,5 Kilometern auf bereits dafür vorgesehenen Trassen neue Gleise verlegt werden. Die Linie 2 soll dann vom heutigen Endpunkt an der Haltestelle Lassallestraße bis in das Wohngebiet Knielingen-Nord in die Egon-Eiermann-Alle verlängert werden. Dazwischen werden 4 neue Stationen errichtet. Kostenpunkt: Rund 14 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg fördert das Vorhaben mit 6,1 Millionen Euro.

Im Februar gibt es eine Bürger-Infoveranstaltung

Welche Einschränkungen beim Bau auf die Knielinger zukommen, ist noch nicht bekannt. Aufschluss über das Projekt sollte ursprünglich eine Bürgerveranstaltung am vergangenen Donnerstag geben, bei der Maßnahmen zur Entspannung der aktuellen Verkehrsprobleme in Knielingen vorgestellt wurden. Im Gespräch mit ka-news im Rahmen der Bürgerversammlung erklärte VBK-Sprecher Philipp Heise allerdings, das Projekt bei einer gesonderten Veranstaltung im Februar thematisieren zu wollen.

Erste Vorabmaßnahmen werden aber bereits durchgeführt: Ab der kommenden Woche werden Bäume gefällt, die auf der freigehaltenen Trasse gepflanzt wurden. Die VBK versprichen für jeden gefällten Baum eine Ersatzpflanzung vorzunehmen. Der Spatenstich für das neue Projekt ist schließlich für Ende April vorgesehen. Dann werden die Baumaßnahmen auch deutlich sichtbar. Gebaut wird im Übrigen von der künftigen Wendeschleife Knielingen-Nord zur Siemensallee.

Lücken-Schluss für Karlsruher Nahverkehr

"Das Projekt hat eine große Bedeutung für den neugebauten Stadtteil", betont auch VBK-Sprecher Michael Krauth. Damit würden viele Wohnungen "an das attraktive Nahverkehrs-Netz in Karlsruhe angeschlossen." Weiter: "Wir freuen uns, damit eine Lücke schließen zu können." Es sei auch eine der letzten Lücken, die entstanden ist, weil das Gebiet neu bebaut wurde. Zuletzt trat dieser Fall beim neuen Stadtteil "Südstadt-Ost" ein, wo ebenfalls eine Bahnstrecke als Anbindung gebaut wurde.

Eine solche neue Siedlung ist meist der Anlass für eine Netz-Erweiterung. Genau hier ist Karlsruhe aus Krauths Sicht bereits gut aufgestellt. Die Abdeckung sei bereits sehr hoch.

Weitere Expansions-Projekte seien Krauth derzeit nicht bekannt. Mit ein Grund ist, dass Ende 2020 noch ein weiteres jahrzehntelang geplantes Projekt an den Start geht, das noch viel Arbeit für die VBK bereithält: Parallel zur Verbindung nach Knielingen-Nord wird dann auch der Tunnel unter der Kaiserstraße in Betrieb gehen. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Baustellen besteht nicht - vielmehr habe sich das durch die zeitliche Verschiebung bei der Knielingen-Erweiterung so ergeben.

Künftiges Liniennetz ist noch nicht festgelegt

Das kann aber auch ein Vorteil für die Knielinger sein: Mit Inbetriebnahme des Tunnels wird das Karlsruher Bahn-Netz wahrscheinlich neu gestaltet. Möglich wäre beispielsweise, dass die Linie 2 vielleicht gar nicht von Wolfartsweier nach Knielingen-Nord fährt. "Der künftige Liniennetzplan ist noch nicht spruchreif", so Krauth weiter. Vielmehr werde derzeit die möglichen Optionen geprüft.

ka-news Hintergrund: ist ein Projekt der Stadt Karlsruhe und der Volkswohnung. Es benennt den neuen Stadtteil im Nordwesten der Fächerstadt. Das Baugebiet liegt zwischen der Sudetenstraße, der Eggensteiner Straße und der Pionierstraße. Das Bauprojekt soll vor allem für Naturnähe und verdichtetes, gemeinschaftliches Wohnen stehen.



Bauträger ist die Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK), ein Unternehmen im Konzern Volkswohnung. Die Immobilien-Vertriebsgesellschaft der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen hat den Exklusivvertrieb für das Projekt loswohnen übernommen.



Allein von 2012 bis Ende 2016 hat das kommunale Immobilienunternehmen in Karlsruhe nach eigener Aussage 481 Mietwohnungen im fertiggestellt. Bis 2020 sollen in der Fächerstadt



