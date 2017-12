In psychiatrischer Versorgung: Landkreis Karlsruhe fordert Verbesserungen

Die Behandlungssituation seelisch behinderter Jugendlicher sowie psychisch kranker und behinderter Erwachsener in und um Karlsruhe muss verbessert werden. Darauf drängt der Landkreis Karlsruhe.

Landrat Christoph Schnaudigel zeigte in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfe- und Sozialausschusses des Landkreises Karlsruhe auf, dass sich die Zahl der Anträge auf ambulante Eingliederungshilfen von 130 im Jahr 2010 auf 290 im Jahr 2016 mehr als verdoppelt hat. Die stationären Eingliederungshilfen sei in diesem Zeitraum in ähnlichem Maß gestiegen. Auch im Bereich der Erwachsenenpsychatrie müsse ein Ausbau stattfinden.

Hinzu komme, dass eine erhebliche Zahl traumatisierter minderjähriger Flüchtlinge mit stationärem Behandlungsbedarf deutlich unterversorgt bleibt. Während sich die Kreisverwaltung planerisch, strukturell und vor allem finanziell engagiert habe, stünden für die Stadt und den Landkreis Karlsruhe lediglich 24 stationäre und 12 tagesklinische Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Städtischen Klinikums Karlsruhe zur Verfügung, was deutlich unter dem Bundesdurchschnitt sei.

Programm für Ausbau der klinischen Angebote

Aus diesem Grund wandten sich Schnaudigel und der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup gemeinsam an Sozialminister Manfred Lucha und regten im Rahmen der Krankenhausbedarfsplanung ein Sofortprogramm für den Ausbau der klinischen und tagesklinischen Angebote im Stadt- und Landkreis Karlsruhe an.

Für die Finanzierung der sozialpsychiatrischen Dienste in Trägerschaft der Caritasverbände Bruchsal und Bretten sowie des Diakonischen Werkes für den Landkreis Karlsruhe wurde der letztjährige Haushaltsansatz von zirka 601.000 Euro um über 100.000 Euro erhöht, was eine Summe von 711.621 Euro ergibt. Der Jugendhilfe- und Sozialausschuss begrüßte die Initiative der Kreisverwaltung zur Verbesserung der Situation und beauftragte sie ausdrücklich, gegenüber dem Ministerium für Soziales und Integration auf Verbesserungen zu drängen.