vor 5 Stunden Karlsruhe In falscher Richtung unterwegs: Fahrradfahrer wird in Rüppurr von Auto erfasst und leicht verletzt

Glück hatte ein Radfahrer am Dienstagnachmittag als er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung mit seinem Fahrrad fuhr und dabei von einem Auto erfasst wurde. Der 72-jährige Radfahrer wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Das gibt die Polizei in einer Mitteilung an die Presse bekannt.