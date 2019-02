vor 10 Stunden Karlsruhe In einem Restaurant in der Kaiserstraße bricht ein Brand aus: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Am frühen Dienstagmorgen ist in einem Restaurant in der Kaiserstraße ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit fast 50 Helfern rund 30 Minuten beschäftigt, bis der Einsatz unter Kontrolle war.