In der Nacht zum Sonntag haben zwei Unbekannte versucht, einen Taxi-Fahrer zu überfallen. Dabei zog sich der 32-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu, während die Täter fliehen konnten.

Den ersten Ermittlungen zufolge stiegen die beiden Täter gegen 2.50 Uhr am Bahnhof Durlach in das Taxi des 32-Jährigen. Während der Fahrt zur angegebenen Adresse forderten die beiden Männer den Fahrer auf, das Auto Höhe Auer Straße 10 anzuhalten. Dort stiegen die beiden Männer aus, öffneten die Fahrer- und Beifahrertür und durchsuchten das Taxi. So beschreibt die Polizei den Tathergang in einer Mitteilung an die Presse.

Als der Fahrer dagegen protestierte, schlug der Mann, der an der Fahrertür stand, dem Opfer unvermittelt ins Gesicht. Der 32-jährige Fahrer konnte den Alarmknopf des Taxis drücken. Als das dann anfing zu blinken und zu hupen, ergriffen die beiden Unbekannten ohne Beute die Flucht. Nun sucht die Polizei nach den Tätern und erhofft sich Hinweise von möglichen Zeugen.

Polizei sucht nach Täter

Die Täter werden wie folgt von der Polizei beschrieben: Der erste Mann war etwa 1,65 Meter groß, zirka 40 Jahre alt, mit stämmiger Figur und ganz kurz rasierten Haaren. Er war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und einer kurzen Hose. Er sprach deutsch ohne Akzent.

Der zweite Täter war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, ebenfalls stämmig und ebenfalls um die 40 Jahre alt. Er hatte mittellange, schwarze Haare und einen langen schwarzen Bart, der fast bis zur Brust reichte. Bekleidet war auch er mit einem dunklen T-Shirt, jedoch mit einer langen Hose.

Angaben zu dem Überfall nimmt die Polizei unter 0721/666 5555 entgegen.