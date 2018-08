vor 2 Stunden Karlsruhe In der Karlsruher Innenstadt: 203 Schwarzfahrer bei Kontrollen in Straßenbahnen erwischt

Bei Kontrollen in der Karlsruher Innenstadt sind 203 Schwarzfahrer erwischt worden. In der Nacht zum Sonntag seien etwa 30 Fahrscheinprüfer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und 40 Polizisten im Einsatz gewesen, teilten VBK und Polizei am Sonntag mit. Ziele der Aktion seien, das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste zu stärken und Straftaten zu verhindern.