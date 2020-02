In Straßenbahn angegriffen: Mann mit geistiger Behinderung von Unbekannten geschlagen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich am Samstag zwischen 14.15 Uhr und etwa 15 Uhr in der Straßenbahnlinie S51 von Pforzheim nach Karlsruhe bzw. im Bahnhof Durlach ereignet hat. Demnach sei ein Mann mit geistiger Behinderung von zwei Männern mehrere Male im Gesicht verletzt worden.

Der 37-Jährige habe sich in Begleitung seiner 58-jährigen Mutter befunden, als es aus bislang unbekanntem Grund zu einem Streit mit einer Gruppe von zwei jungen Männern gekommen sei. Im Verlauf dieses Streits wurde der Mann ins Gesicht geschlagen, so die Polizei in einer Presseinformation.

Angreifer verfolgten Mutter und Sohn

Die Auseinandersetzung habe im vorderen Teil der Straßenbahn stattgefunden. Die Mutter soll mit ihrem Sohn die Flucht ergriffen haben und sei im Bahnhof Durlach ausgestiegen. Hier flüchteten beide in eine Unterführung. "Sie wurden von den Personen verfolgt, der 37-jährige Sohn wurde von einem der Männer ins Gesicht getreten, von dem anderen Mann vermutlich mehrfach ins Gesicht geschlagen", so die Polizei weiter.

Als die Mutter um Hilfe rief, kamen weitere Passanten hinzu, welche die Angreifer von weiteren Übergriffen abhalten konnten. Der Sohn habe durch die Schläge und den Tritt Schwellungen im Gesicht erlitten.

Personenbeschreibung

Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer, etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, einer der beiden trug ein weißes T-Shirt. Die Männer könnten auf Grund der Sprache türkischer Herkunft gewesen sein. Sie befanden sich in Begleitung zweier ebenfalls etwa 20-jährigen Frauen, die jedoch nicht aktiv in das Geschehen eingegriffen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, vor allem die Personen, die zu Hilfe kamen, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.