27.10.2017 12:09 Karlsruhe In Herbstferien: Ministerium rechnet mit vollen Straßen um Karlsruhe

Mit Beginn der Herbstferien wird in der kommenden Woche insbesondere an den Wochenenden und an Allerheiligen ein hohes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen in Baden-Württemberg erwartet. Darüber informiert das Ministerium für Verkehr und schlägt vor, beispielsweise auf den ÖPNV umzusteigen.