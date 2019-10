Nach dem Attentat in Halle mit mutmaßlich rechtsextremen Hintergrund, hat das baden-württembergische Innenministerium reagiert und die "Schutzmaßnahmen bei allen jüdischen Einrichtungen hochgefahren". Auch in Karlsruhe ist die Polizei verstärkt vor den Synagogen im Einsatz - wie fühlt sich die jüdische Gemeinde nach den Ereignissen in Halle ?

Das Bundesland Baden-Württemberg hat auf den Anschlag in Halle reagiert, bei welchem zwei Menschen ums Leben kamen, und erhöht stellenweise die Polizeipräsenz. Bis auf weiteres werden "die Schutzmaßnahmen bei allen jüdischen Einrichtungen hochgefahren". Auch in Karlsruhe haben die Beamten stärker als davor ein Auge auf Synagogen und jüdische Zentren.

"Wir sind natürlich sehr schockiert"

Schon vor dem Anschlag war die Polizei in Karlsruhe bei der jüdischen Gemeinde sehr präsent. Zu jedem Gebet seien die Beamten vor Ort, so Rabbiner Mordechai Mendelson. Er ist Rabbiner des jüdischen Bildungszentrums Chabad in Karlsruhe. Mendelson lobt im Gespräch mit ka-news.de die Arbeit der Beamten. "Die Polizei in Karlsruhe macht ihre Arbeit sehr gut, ich habe großen Respekt", so der Rabbiner.

Noch am selben Tag, als in Halle der junge Mann das Feuer eröffnete und zwei Menschen das Leben nahm, habe ihn die Polizei persönlich über die Vorfälle informiert. Dennoch schlagen sich die Ereignisse auf das Sicherheitsgefühl nieder. "Der Anschlag gestern hat mir gezeigt, wie einfach es für Terroristen sein kann, Menschen zu schaden", sagt er weiter.

Jetzt hat die Polizei ihre Präsenz erhöht: "Die Polizei fährt dort verstärkt Streife, beispielsweise bei der Synagoge in der Nordstadt", sagt Christina Krenz, Pressesprecherin der Polizei Karlsruhe. Auch an anderen Orten wird in der Fächerstadt die Polizeipräsenz erhöht, welche Maßnahmen allerdings genau ergriffen werden, darüber gibt die Polizei keine Auskunft.

Wie geht die jüdische Gemeinde mit den Ereignissen um? "Wir sind natürlich sehr schockiert", sagt der Rabbiner. Dennoch ist es ihm wichtig zu betonen: "Ich bin sehr froh, in Karlsruhe zu wohnen. Ich fühle mich hier sehr sicher und laufe auch mit meiner Kippa offen durch die Stadt."

Am höchsten Feiertag der Juden, dem Versöhnungstag Jom Kippur, ereigneten sich am Mittwochmittag in Halle Szenen, die wohl noch lange im Gedächtnis bleiben werden. Ein schwer bewaffneter Mann tötete in der Nähe einer Synagoge zwei Menschen, zwei weitere wurden schwer verletzt.