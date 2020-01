vor 5 Stunden Stuttgart Ideensuche: Mobil und klimafreundlich außerhalb von Städten

Viele Menschen, die auf dem Land leben, möchten mobil und klimafreundlich zugleich sein. Experten auf dem Gebiet der Mobilität sollen in den nächsten Wochen Ideen aus verschiedenen Blickwinkeln sammeln, wie die Verkehrswende in ländlichen Regionen gelingen könnte. "Wer auf dem Land wohnt, muss sich hinsichtlich der Mobilität nicht abgehängt fühlen", sagte Peter Hauk (CDU), Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, am Donnerstag in Stuttgart.