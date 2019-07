Hundstage in Karlsruhe: Die Hitzewelle kommt pünktlich zu den Sommerferien - was jetzt noch dagegen hilft

Wer über den Zeitraum vom 23. Juli bis 23. August spricht, kennt den Begriff der "Hundstage". Das sind die heißen Tage im Sommer - und passend zum Beginn der Hundstage wird es wieder heiß in der Region rund um Karlsruhe. Während Schüler auf Hitzefrei hoffen dürfen, müssen Arbeitnehmer weiter schwitzen. Da hilft nur eines: Einen kühlen Kopf bewahren. ka-news.de hat dafür einige Tipps in der Übersicht.

Hitzetage und Tropennächte - das erwartet die Region rund um Karlsruhe in den kommenden Tagen, bevor es laut Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag wieder auf "nur" 30 Grad abkühlen soll. Doch bis dahin kratzt das Thermometer an rekordverdächtigen Höchstwerten. Auf bis zu 39 Grad sollen die Werte klettern.

Temperaturen bewegen sich im Rekordbereich

Ähnlich sieht das auch Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr. "Bis einschließlich Freitag erwarten uns nun die heißesten Tage der Woche", erklärt er im Gespräch mit ka-news.de. Die Temperaturen sollen sich dabei etwa zwischen 35 und 37 Grad bewegen, eine Abkühlung in Form eines Gewitters ist laut des Wetterexperten ebenfalls nicht in Sicht. Erst am Samstag kann mit ersten Schauern sowie Blitz und Donner gerechnet werden. "Am Sonntag könnten die Werte dann erstmals wieder unter 30 Grad fallen", so Mühr.

Bei solch langen und besonders starken Hitzeperioden spricht der Volksmund gerne von einer sogenannten "Hitzewelle" - doch ab wann ist es tatsächlich eine? Eine allgemein gültige Definition gibt es für dieses Wetterphänomen nicht. "Wenn die Temperaturen aber für die Dauer einer Woche gefühlt über 30 Grad liegen, kann man das meines Erachtens schon als Hitzewelle verstehen", meint Mühr gegenüber ka-news.de.

Doch Hitzewelle hin oder her: Den bisherigen Hitzerekord von 40,2 Grad wird Karlsruhe nach Meinung des Meteorologen in den kommenden Tagen eher nicht knacken. "Dennoch bewegen sich die Werte auf jeden Fall im Bereich der Rekorde", sagt Bernhard Mühr abschließend.

Arbeitnehmer müssen die Zähne zusammenbeißen

Während Schüler in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien also noch auf Hitzefrei hoffen dürfen, sieht das bei Arbeitnehmern anders aus. Hitzefrei gibt es hier leider nicht, das regelt das Arbeitsrecht.

Allerdings, so der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), muss der Arbeitgeber den Arbeitsplatz so einrichten - etwa mit Jalousien an den Fenstern, Ventilatoren oder Klimaanlagen - dass Mitarbeiter "gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet", heißt es auf der Seite des DGB. "Nur, wenn der Arbeitgeber dagegen verstößt, kann die Arbeit eingestellt werden."

Hitzefrei für städtische Angestellte?

Dann wird es etwas konkreter: Wenn die Raumtemperatur über 35 Grad steigt, kann man davon ausgehen, dass in diesem Raum nicht mehr gearbeitet werden kann. "Heißt aber nicht, dass es automatisch Hitzefrei gibt und der Mitarbeiter nach Hause gehen kann, sondern nur, dass in bestimmten Räumen nicht gearbeitet werden darf!" Wenn die Raumtemperatur dann wieder unter die 35 Grad-Marke fällt, muss wieder gearbeitet werden.

Aufgrund der Hitze hat die Stadt Darmstadt am Mittwoch ihren städtischen Mitarbeitern ab 13 Uhr freigegeben. Somit zieht die Stadtverwaltung der hessischen Stadt erste Konsequenzen aus den heißen Temperaturen. Ein Anruf beim Presseamt der Stadt Karlsruhe ergibt: In der Fächerstadt bekommen die Mitarbeiter der Ämter kein Hitzefrei.

"Die Bürgerbüros beispielsweise sind geöffnet, das würde ja auch gar nicht gehen", sagt Pressesprecher Mathias Tröndle gegenüber ka-news.de. Der Grund: Schon vor Wochen wurden Termine für die Bürger vergeben - diese abzusagen, würde nicht funktionieren.

Zum Ausgleich hat die Stadt Karlsruhe für ihre Mitarbeiter daher Maßnahmen getroffen, "um die Situation erträglich zu machen", so Tröndle weiter. "Wir haben Wasserspender aufgestellt, Ventilatoren beschafft und überall Hinweise ausgehängt, dass die Kollegen ausreichend trinken sollen!"

Karlsruher Brunnen als Durstlöscher

Genügend trinken, das empfiehlt auch Johannes Zimmermann, Facharzt für Innere Medizin am Städtischen Klinikum Karlsruhe. Wer gerade keinen Supermarkt findet, der kann in der Brunnenstadt Karlsruhe an einem der zahlreichen Brunnen seinen Durst löschen. Über 200 davon gibt es in Karlsruhe, viele davon werden mit Trinkwasser gespeist.

Vollbildanzeige

Aber auch an den Stationen des Projektes Refill kann man sich in Karlsruhe kostenlos die Flaschen füllen lassen:

Baden in städtischen Gewässern verboten

Wer sich neben ausreichend Getränken oder einer Kugel Eis mit einem Sprung ins kühle Nass abkühlen möchte, sollte das allerdings nicht in den städtischen Gewässern machen. Laut "Rechtsverordnung der Stadt über das Baden" ist es seit 1979 verboten, in "Baggerseen und öffentlichen Gewässern zu baden". Mit einer einzigen Ausnahme: am Grötzinger Baggersee.

Wer dennoch im See im Citypark in der Südstadt-Ost oder in der Günther-Klotz-Anlage schwimmen geht, muss mit einem Bußgeld rechnen, und das fällt nicht zu knapp aus. "Geldbußen nach dem Wassergesetz können bis zu 100.000 Euro betragen", heißt es in der städtischen Badeverordnung.

Ein bisschen Abkühlung ist allerdings dann doch erlaubt: "Das Handschöpfen, also die Arme nass machen, oder Füße ins Wasser - das ist erlaubt. Gleiches gilt auch für die Alb", sagt Mathias Tröndle, Pressesprecher der Stadt Karlsruhe gegenüber ka-news.de. Dann doch lieber in einen der zahlreichen Badeseen, deren Wasserqualität überwacht wird und die auch als Badesee offiziell ausgewiesen sind.

Vollbildanzeige

Künftige Hitzewellen erträglicher gestalten

Damit künftige Hitzewellen gar nicht erst zum Problem in den Städten werden, will Karlsruhe mit unterschiedlichen Mitteln die heißen Sommermonate zumindest erträglicher gestalten. "Städtebauliche Maßnahmen umfassen das Freihalten oder die Schaffung von Frischluftzonen und die Begrünung von Gebäuden und Dächern", sagt Michael Kunz vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT.

Oder mehr Wasserflächen wie auf dem Marktplatz. Hier soll nach dem Umbau auf einer Fläche 180 Quadratmetern ein Wasserspiel entstehen. Das soll helfen, das Mikroklima zu mäßigen. Auch Rasengleise, also begrünte Gleisbetten, sind für ganz Karlsruhe eine Option, heißt es auf Anfrage von ka-news.de weiter. Sie sollen als Belüftungsachsen dienen.