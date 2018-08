Hundeattacke in Mühlburg: Mann und sein Vierbeiner werden bei Angriff verletzt

Am späten Dienstagabend kam es in Mühlburg laut Polizei zu einer Attacke durch zwei Hunde, bei der ein Mann und dessen Hund verletzt wurden. Die beiden Hundebesitzer der aggressiven Tiere flüchteten.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war der 33-jährige Geschädigte gegen 23.30 Uhr auf einem Fahrrad von der Seldeneckstraße in Richtung Hardtstraße unterwegs und führte dabei seinen Hund an der Leine. Auf Höhe der Tristanstraße kam ihm ein Pärchen entgegen, das zwei Hunde bei sich hatte. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um zwei Kampfhunde handelte.

Dabei war die unbekannte Frau ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs und hatte einen der Hunde an der Leine, der andere Vierbeiner lief frei. Als der von der Dame geführte Hund den Vierbeiner des Geschädigten bemerkte, soll dieser sofort aggressiv reagiert haben. Die Dame konnte ihren Hund in der Folge nicht zurückhalten, sodass dieser zunächst vor das Rad des Geschädigten rannte, wodurch der 33-Jährige zu Sturz kam.

Hundebesitzer flüchten, nachdem Polizei eingeschaltet werden soll

Anschließend soll er dann den Hund des Geschädigten attackiert haben. Auch der zweite Kampfhund schloss sich dem Angriff an, so dass der angegriffene Vierbeiner mehrere Bisswunden erlitt, bevor die Beteiligten die drei Hunde wieder voneinander trennen konnten. Der Geschädigte selbst erlitt durch seinen Sturz mehrere leichte Verletzungen. Als der Geschädigte im anschließenden Gespräch die Polizei hinzuziehen wollte, flüchtete das Pärchen in die Tristanstraße, wobei die Frau ihr Fahrrad zurückgelassen hatte.

Die unbekannte Dame wurde als etwa 35 bis 40 Jahre alt und als etwa 1,65 Meter groß mit einer zierlichen Figur und schulterlangen, dunklen Haaren beschrieben. Sie soll eine pinkfarbene Jacke getragen haben. Ihr männlicher Begleiter wurde ebenfalls etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß mit breiter Statur und mit einem dunkelblauen T-Shirt bekleidet, beschrieben. Die mutmaßlichen Kampfhunde sollen graues Fell haben.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können oder Hinweise auf die unbekannten Hundebesitzer haben, sollen sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung setzen.