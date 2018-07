vor 1 Stunde Stuttgart Hohe Wärmebelastung: Hitze lässt Waldbrandgefahr ansteigen

Die hohen Temperaturen lassen im Südwesten die Gefahr für Waldbrände steigen. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag in Stuttgart mitteilte, wird ab Mittwoch in vielen Landesteilen voraussichtlich die zweithöchste Warnstufe erreicht.