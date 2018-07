Hohe Ozonwerte und Temperaturen in der Region: Am Nachmittag sollte der Körper geschont werden

Am Freitagnachmittag sollen im Land hohe Ozon-Werte erreicht werden. Davor warnt die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) mit Sitz in Karlsruhe. Empfindliche Menschen sollten sich darauf einstellen, sportliche Betätigungen sollten wenn möglich vermieden werden.

Am Freitagnachmittag rechnet die LUBW in Baden-Württemberg mit Ozonwerten über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das berichtet die Landesanstalt in einer Meldung an die Presse. Ab einem solchen Wert muss die Landesanstalt die Öffentlichkeit informieren.

Bereits ab einer Konzentration von rund 120 bis 150 Mikrogramm pro Kubikmeter können gesundheitliche Probleme bei Menschen mit Lungen- und Herzkreislauferkrankungen, Kindern und älteren Menschen auftreten. So können betroffene beispielsweise ein Kratzen im Hals verspüren oder Kopfschmerzen bekommen, zudem kann sich die Lungenfunktion verändern. Aus diesem Grund wird bei hohen Ozonwerten auch von sportlichen Aktivitäten abgeraten.

Ozon kommt in einer Höhe von rund 10 Kilometern in der Atmosphäre vor und schützt die Erde vor den ultravioletten Strahlungen der Sonnen. Das farblose und giftige Gas kommt aber auch in Bodennähe vor, da es zudem künstlich beispielsweise bei industrielle Produktionen verursacht werden kann. Als Treibhausgas trägt es so zur Erwärmung der Erde bei.

Aktualisierung, 12.25 Uhr:

Auch in der kommenden Woche wird das Wetter zu einer Belastungsprobe für den Körper. Darauf weist der Deutsche Wetterdienst nun hin. So sein am Sonntag eine mäßige Wärmebelastung zu erwarten. Aber mit dem Beginn der neuen Woche müssen sich Menschen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe auf eine starke Wärmebelastung einstellen. Dann werden gefühlte Temperaturen von über 32 Grad erwartet - bis einschließlich Donnerstag. Erst mit dem Wochenende ist hier eine Entlastung in Sicht.