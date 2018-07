vor 3 Stunden Karlsruhe Hoffnung auf neue Hinweise: Supermarktraub in Karlsruhe wird Thema bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

Nachdem am Montag bereits bekannt wurde, dass sich die Macher der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst dem Sparkassenraub in Niefern-Öschelbronn annehmen werden, heißt es am Dienstag in einer weiteren Pressemeldung, dass auch der Supermarktraub im November 2017 in der Sendung am Mittwoch behandelt wird.