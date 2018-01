Höchstwert im Blick: Eiszeit Karlsruhe will Besucherrekord einstellen

Die größte Open-Air-Eislaufbahn Süddeutschlands erwartet in diesem Jahr einen Besucherrekord. Auch wenn das Winterwetter bisweilen zu Wünschen übrig ließ, für die Eislaufbegeisterten war das kein Grund, sich nicht aufs Eis zu wagen.

Der Rekord von 60.000 Besuchern aus der letzten Saison könnte geknackt werden. Schon jetzt, drei Wochen vor dem Ende, haben sich mehr als 42.000 Schlittschuhläufer aufs Eis gewagt. Mit dieser Bilanz ist die Stadtwerke Eiszeit mehr als zufrieden, das teilte die Karlsruher Event GmbH (KEG) nun mit.

Auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat, vor allem in der Woche zwischen den Jahren war die Stadtwerke Eiszeit ein Besuchermagnet: Rund 9.000 Besucher zählte man an diesen erfolgreichen Tagen vor dem Karlsruher Schloss. Noch bis zum 28. Januar können sich Eislaufbegeisterte Kufen unter die Füße schnallen. Dann verabschiedet sich die Eisbahn bis November in die wohlverdiente Pause.