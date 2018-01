vor 3 Stunden Karlsruhe/Hohenwettersbach Hochwertige Autos gestohlen: Diebe überwinden "Keyless-Go"-Systeme

In der Nacht zum Freitag wurden in Karlsruhe und in Hohenwettersbach gleich zwei mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattete Autos gestohlen. Der Gesamtwert der Fahrzeuge beträgt laut Polizei rund 100.000 Euro.