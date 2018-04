vor 4 Stunden Hambrücken Hochsitz im Kreis Karlsruhe in Brand gesetzt: Wald zerstört

Ein Unbekannter hat einen Hochsitz angezündet und so einen Waldbrand in der Größe von zwei Fußballfeldern verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, steckte der Täter im Gewann Tiroler Schlag in Hambrücken (Kreis Karlsruhe) den Hochsitz an, der zerstört wurde.