Hoch die Krüge: Karlsruher Bierbörse zum 17. Mal am Schloss

Wie wäre es mit einer Weltreise der besonderen Art? Bei der 17. Karlsruher Bierbörse im Schlossgarten können die Fächerstädter in den Genuss von über 500 Biersorten kommen. Darunter finden sich sowohl internationale Exoten als auch regional neu interpretierte Biere.

Am Wochenende vom Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2. September, schallt wieder ein tausendfaches "Prost!" durch den Karlsruher Schlossgarten wenn die Bierbörse ruft. Schon zum 17. Mal werden die "Bier-Gourmets" mit über 500 verschiedenen Sorten des Hopfensaftes verführt, so das Alpha-Marketing, der Veranstalter des kultigen Events, in einer Pressemeldung.

Das Angebot der knapp 70 Stände soll für jeden Geschmack etwas bereithalten. Neben den klassischen Varianten seien auch einige Exoten vertreten. Dazu zählen unter anderem Sorten aus Estland, Hawaii, Singapur und dem brasilianischen Amazonasgebiet.

16. Bierbörse 2017 Freitag Alle Bilder

Doch auch die Heimat hat neue Sorten zu bieten. Dabei ist auch das Fächer-Bräu, das erst 2017 von drei Karlsruher Bierfreunden gegründet wurde. Sie interpretieren mit regionalen Zutaten traditionelle Sorten neu. Und für alle, die etwas außergewöhnliches probieren möchten, soll es außerdem Geschmacksrichtungen wie Kaffee- oder Senf-Bier geben.

Ob das schmeckt, oder ob Bier doch lieber klassisch gebraut sein sollte, können die Karlsruher am Wochenende selbst entscheiden. Die Bierbörse öffnet Freitag und Samstag um 15 Uhr, am Sonntag bereits um 11 Uhr.

Bierbörse am Freitag I Alle Bilder

Bierbörse am Freitag II Alle Bilder

Mehr zum Thema

Vom Traubensaft zu Hopfen und Malz in Karlsruhe: Wie das Bier in der Fächerstadt beliebter als Wein wurde

Klein, aber fein: Immer mehr Haus- und Craftbrauereien finden Platz am Karlsruher Biermarkt