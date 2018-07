Das Gesundheitsamt im Landratsamt Karlsruhe weist in einer Pressemitteilung auf die Gefahren durch die aktuell bestehende Hitzewelle hin.

"In den Medien wird derzeit darauf aufmerksam gemacht, dass die Menschen ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen sollen, um eine Austrocknung zu vermeiden", teilt Peter Friebel, Amtsleiter des Gesundheitsamtes, mit. Durch den Hitzesommer 2003 habe man gelernt, dass insbesondere bettlägerige und schwer pflegebedürftige Menschen durch die sogenannte Hyperthermie gefährdet seien, so Friebel. Im Jahr 2003 war es zu einer mehrwöchigen Hitzewelle mit konstanten tropischen Nächten über 20 Grad gekommen.

In mehreren mitteleuropäischen Ländern und auch in Baden-Württemberg konnte in dieser Phase ein deutlicher Anstieg an Sterbefällen verzeichnet werden. Auch in Karlsruhe war es damals zu mehreren Todesfällen durch Hyperthermie gekommen. Eine in Zusammenarbeit mit dem Landesgesundheitsamt durchgeführte Studie ergab als wesentlichen Risikofaktor die Bettlägerigkeit.

Niedrige Temperaturen und verdunkelte Räume

"Dieses Ergebnis ist sehr plausibel, da bettlägerige Menschen ihre Körperwärme viel schlechter an die Umgebung abgeben und deshalb die Körperkerntemperatur in überwärmten Innenräumen kontinuierlich ansteigen kann", erklärt Friebel. Es sollte daher alles versucht werden, die Raumtemperatur in den Zimmern mit Bettlägerigen so niedrig wie möglich zu halten um einer Überwärmung entgegen zu wirken.

Räume sollten durch Verdunkelung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und die kühlsten Nachtstunden zum Durchlüften genutzt werden,so das Landratsamt Karlsruhe. Am besten wäre es demnach, bettlägerige Menschen in die kühlsten Räume eines Gebäudes zu verlegen. Durch regelmäßiges Waschen mit feuchten Tüchern ohne Abtrocknen kann man ebenfalls eine leichte Abkühlung erreichen.

Beim Ansteigen der Körpertemperatur, die nicht durch einen Infekt hervorgerufen wird, sollte schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht werden. 2003 war selbst Ärzten das Phänomen der Hyperthermie nicht immer bekannt. Die erhöhte Körpertemperatur wurde zunächst oft als Fieber missverstanden und mit fiebersenkenden Medikamenten oder Antibiotika behandelt. Beide Maßnahmen sind bei passiver Überwärmung aber wirkungslos, erklärt der Gesundheitsexperte des Landratsamtes.