Hitzewelle dauert bis nächste Woche an - ist aber eine Besserung in Sicht?

Das Wetter stellt nie alle Menschen zufrieden - mal ist es zu warm, mal ist es zu kalt. Derzeit werden aber vor allem die Sonnenanhänger deutlich bevorzugt. Der Grund ist, dass die kälteren Tiefdruckgebiete nicht genug Durchsetzungskraft bewiesen haben. In der kommenden Woche unternimmt aber ein kühlerer Wetterabschnitt erneut Anlauf in Richtung Deutschland.

Karlsruhe ächzt unter den hohe Temperaturen im Rheingraben: Seit vielen Tagen zeigt das Thermometer regelmäßig mehr als 30 Grad an. Auch in den Abendstunden herrschen meist noch über 20 Grad, was dann als "tropische Nacht" gewertet wird. Während sich die Landwirte und Hobbygärtner nach einer Abkühlung in Form von Regen sehnen, sind wohl viele auch schon mit niedrigeren Temperaturen zufrieden, damit zumindest mal die eigene Wohnung etwas heruntergekühlt werden kann.

Doch dieser Sehnsucht muss Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr zunächst einen kleinen Dämpfer geben. In den nächsten Tagen bleibt es warm in Karlsruhe - wie es es eben schon seit geraumer Zeit ist: "Wir haben bereits ein außerordentlich warmes Frühjahr erlebt, seit April liegen die Temperaturen zum Teil deutlich über ihren langjährigen Vergleichswerten", so Mühr gegenüber ka-news. Derzeit herrscht eben die tagelange Hitzewelle mit Temperaturen um 35 Grad.

Besuch des Tiefdruckgebiets ist noch nicht sicher

Ungewöhnlich ist es deshalb, weil sich im mitteleuropäischen Sommer die warmen und die kühleren Episoden abwechseln - eigentlich. Doch seit April gelangt nur selten mal Kaltluft aus dem grönländisch-isländischen Bereich in die Region. Die bisherigen Tiefdruckgebiete konnten sich über der Nordsee und Skandinavien schlicht nicht etablieren. "Stattdessen dominieren dort Hochdruckgebiete und die noch kräftige Sonneneinstrahlung trägt bei der wolkenarmen Witterung noch ihren Teil zur Erwärmung bei", erklärt Mühr die derzeitige Situation.

Ein neuer Anlauf unternimmt ein Tiefdruckgebiet erst in der kommenden Woche. So könnte sich in der zweiten Hälfte ein Tief über den Britischen Inseln aufbauen, das dann auch einen Einfluss auf die Region um Karlsruhe nehmen könnte. "Inwieweit der Tiefdruckeinfluss nach Süden ausgreift und ob er von Bestand sein wird, lässt sich noch nicht verlässlich sagen!"