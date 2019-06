vor 7 Stunden Karlsruhe Hitze und erhöhte UV-Strahlung in und um Karlsruhe: Darauf muss jetzt geachtet werden!

Die UV-Strahlung erreicht am Samstag in Karlsruhe und dem Umkreis fast den ganzen Tag über ungewohnt hohe Werte. Am Nachmittag werden in Baden-Württemberg Ozonwerte über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter erwartet. Darüber informiert der Deutsche Wetterdienst in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strahlenschutz am Samstagmorgen und mahnt, dass Schutzmaßnahmen in diesem Zusammenhang unbedingt erforderlich sind. Eine starke Wärmebelastung wird auch für Sonntag vorausgesagt.