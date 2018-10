vor 8 Stunden Karlsbad Hintergründe sind unklar: Unbekannter ruft in Karlsbad mit Flugblatt zur Tötung eines Hundes auf

Ein Unbekannter hat in Karlsbad Flugblätter verteilt, in denen zur Tötung eines bestimmten Hundes aufgefordert wird. Es werde wegen Aufforderung zu einer Straftat und Verleumdung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Karlsruhe.