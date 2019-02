vor 11 Stunden Melissa Betsch Karlsruhe Hinter den Kulissen des Pfennigbasars: "Teilweise sind die Stände schon fast ausverkauft!"

Die Jagd auf die besten Schnäppchen ist eröffnet: Am Donnerstag startete der alljährliche Pfennigbasar in der Schwarzwaldhalle. Bis einschließlich Samstag sind hier die Schnäppchenjäger auf der Suche nach den besten Angeboten. Doch was passiert eigentlich in der Halle, sobald sich die Türen mittags für eineinhalb Stunden schließen? Und wie komme ich hier eigentlich an die besten Schnäppchen? ka-news hat einen Blick hinter die Kulissen des Pfennigbasars geworfen.