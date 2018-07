In Kooperation mit dem NCO-Club bietet das Schul- und Sportamt Karlsruhe kostenlose Parcours-Workshops an. Die Idee dahinter: Auch Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund oder aus sozialschwachen Familien, sollen so ihr Selbstbewusstsein stärken können. ka-news hat die Organisatoren zwischen Trampolin, Holzwand und Sprungbock getroffen.

Der NCO-Club ist ein modernes Kinder- und Jugendhaus des Stadtjugendausschusses mit großzügigen Räumlichkeiten und Außengelände in der Nordstadt Karlsruhes. Die Parcours-Trainings bietet der NCO-Club schon seit einigen Jahren an. In diesem Jahr gibt es das Angebot in Form von Workshops erstmals in Kooperation mit dem Schul- und Sportamt der Stadt Karlsruhe. Das wiederum arbeitet eng mit Sportvereinen und Jugendzentren zusammen, um beispielsweise Integration mittels Sportangeboten zu fördern.

Fabian Baretto, einer der Trainer, wird von allen Jungs und Mädels die da sind nur "Ef" genannt. Er gibt den Jugendlichen Tipps und zeigt ihnen, was sie an ihrer Technik noch verbessern können. Schon seit sieben Jahren ist er Trainer am Karlsruher Parcours, daher kennt er viele die herkommen schon von klein auf. Zwei Trainer betreuen die Jugendgruppe während des anderthalbstündigen Trainings. Der Indoor-Parcours ist in der Branche sehr bekannt. "Viele Stars der Branche kommen her, um hier zu trainieren."

Parcours ist die schnelle Abwicklung, Hindernisse schnellstmöglich und geschickt zu überwinden und so von einem Punkt zu einem anderen zu gelangen. In der Regel kann dieser Sport überall, vor allem im Freien, ausgeübt werden. Der Parcours-Läufer passt sich dabei seiner Umgebung an. Hindernisse werden durch verschiedene Techniken überwunden oder umgangen.

Dabei wird vor allem auf einen flüssigen Bewegungsablauf und Kontrolle Wert gelegt. Im Parcour gibt es keinen richtigen Weg, sondern nur unendlich viele verschiedene Wege an sein Ziel zu kommen. Das macht den ganzen Sport so besonders und beliebt. Die Kunst der effizienten Fortbewegung lernen die Kids hier im NCO-Club. Denn, wie beim Parcours, gibt es auch im wahren Leben nicht den einen richtigen Weg, um etwas zu erreichen.

"Der große Vorteil beim Parcours ist, dass es nicht im gegenseitigen Wettbewerb zueinander steht, wie in den meisten anderen Sportarten. Die Kids lernen sich kennen und können sich gegenseitig helfen", erklärt Hans Kyei vom Schul- und Sportamt. Damit hat das Parcours-Training eine soziale Bindungskraft. "Die Jugendlichen können ihre Potenziale ausschöpfen und sich neues Selbstbewusstsein erarbeiten."