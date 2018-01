Zum fünften Mal hat am Sonntag die Karlsruher Vesperkirche am Werderplatz begonnen. Vier Wochen lang kann dort Jeder kostenlos Kaffee und Kuchen genießen, für einen Euro ein warmes Mittagessen erhalten.

Die Vesperkirche kann aber auch einfach nur zum Aufwärmen dienen und mit den übrigen Gästen und Helfern ins Gespräch kommen, so das Diakonische Werk in einer Pressemitteilung. Im Rahmen des Eröffnungsgottesdienstes führte Pfarrer Thomas Schwarz die Gemeindediakonin Daniela Unmüßig als neue Bezirksjugendreferentin in Karlsruhe in ihr Amt ein.

Der Gebärdenchor um Prädikant Stefan Heidland sowie der Gospelchor "The Good News Family" sorgten für fröhliche Stimmung und ein buntes Gottesdienstprogramm, schreibt das Diakonische Werk in einer Pressemitteilung. Abschluss des Gottesdienstes war die offizielle Eröffnung der fünften Vesperkirche durch Schirmherr OB Frank Mentrup.

Eröffnung Vesperkirche Karlsruhe Alle Bilder

Pfarrer Wolfgang Stoll (Direktor Diakonisches Werk Karlsruhe) stellte seiner Ansprache fest, dass fünf Jahre Vesperkirche auch Anlass zum Nachdenken geben sollten. Es sei traurig, dass trotz sprudelnder Steuereinnahmen die Anzahl wohnungsloser Menschen weiter steige, so Stoll. Vor diesem Hintergrund sei die Vesperkirche von großer Bedeutung. Durch sie werde vier Wochen lang Armut sichtbar – aber auch, dass die evanglische Kirche und ihre Diakonie mit Unterstützung der Stadt Karlsruhe etwas dagegen tun.

Über 300 ehrenamtliche Helfer im Einsatz

Pfarrerin Lara Pflaumbaum dankte den über 380 ehrenamtlichen Helfern, welche den Vesperkirchen-Betrieb durch ihren täglichen Einsatz am Laufen halten: "Es sind einige dabei, die selbst nicht viel haben und die genau wissen, wie gut es tut, für wenig Geld etwas zu bekommen." Analog zur Jahreslosung für 2018 – Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst, sei auch die Vesperkirche "ein Vorgeschmack darauf, dass unser aller, wie auch immer gearteter Lebensdurst irgendwann gestillt wird durch Gott selbst". Die Karlsruher Vesperkirche 2018 geht bis Sonntag, 4. Februar.

Die Karlsruher Vesperkirche ist ein Kooperationsprojekt des Diakonischen Werks Karlsruhe, der Evangelischen Kirche in Karlsruhe und der Johannis-Paulus-Gemeinde. Sie finanziert sich überwiegend durch Spenden und kann nur mit Hilfe ehrenamtlichen Engagements realisiert werden. Jeweils vier Wochen lang im Winter erhalten in der Johanniskirche am Werderplatz Bedürftige für einen Euro ein warmes Mittagessen. Gratis sind Kaffee und Kuchen sowie ein Vesperbeutel zum Mitnehmen. Regelmäßig gibt es vor Ort kostenlose Arzt- und Tierarztsprechstunden, Sozialberatung und Friseur, Kinderprogramm und Seelsorge.