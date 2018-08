Am Mittwoch wurde eine 72-Jährige Frau Opfer von zwei Trickbetrügerinnen. Sie stahlen Schmuck und den Geldbeutel und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei betont nochmals, dass keine fremden Personen in die eigene Wohnung gelassen werden sollten.

In der Karlsruher Weststadt wurde eine Seniorin bestohlen. Zuvor öffnete sie zwischen 15.45 und 16 Uhr die Tür, in der Annahme der ambulante Pflegedienst habe geklingelt. Vor der Tür stand allerdings eine Unbekannt, welche die 72-Jährige im Wohnzimmer in ein Gespräch verwickelte. Dabei habe sie ihr Hilfe angeboten. Zur gleichen Zeit durchsuchte eine zweite Frau das Schlafzimmer der Wohnungsinhaberin.

Dort wurde sie auch fündig: Sie nahm Schmuck und eine Geldbörse an sich. Insgesamt soll ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. In dem Moment, als das Telefon der Seniorin klingelte, ergriffen die beiden Frauen die Flucht. Am Telefon meldete sich niemand.

Eine Täterin wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, kräftige Statur, hochgesteckte Haare mit hellen Strähnen, vermutlich osteuropäischer Herkunft, bekleidet mit einem langen Oberteil und einer schwarzen engen Hose. Deren Komplizin wurde von einer Zeugin vor dem Haus gesehen und kann auf etwa 1,50 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, kräftige Statur, hochgesteckte schwarze Haare, vermutlich osteuropäischer Herkunft, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen engen Hose beschrieben werden. Hinweise zu dem genannten Fall nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 entgegen.