Oberbürgermeister Frank Mentrup und das Karlsruher Energieforum planen mit Unterzeichnung einer Absichtserklärung neue Projekte in Afrika. Dort soll unter anderem der Nutzen von Erdwärme erforscht werden.

Oberbürgermeister Frank Mentrup ist mit einer Karlsruher Delegation an Vertretern der Forschung zu einer Afrikareise aufgebrochen. In dem Ostafrikanischen Land Dschibuti trafen sie sich mit dem führenden Vertreter der Geothermie-Einrichtung des Landes, Kayad Moussa Ahmes. Gemeinsam wurde eine Absichtsunterklärung unterzeichnet, in dem sich beide Parteien für eine engere Zusammenarbeit im Bereich der Erdwärme verständigen.

"In Dschibuti ist die Innovationsbereitschaft förmlich spürbar", so das Karlsruher Stadtoberhaupt in einer Pressemitteilung. Dort heißt es, in vielen Gesprächen mit Ministern und anderen politischen Vertretern wurde bereits über Möglichkeiten für Kooperationen mit deutschen Firmen und Institutionen gesprochen.

"Hier werden Projekte für die Zukunft geschaffen"

Auch für Wissenschaftler vom Institut für angewandte Geowissenschaften des Karlsruher Instituts für Technologie könnte diese Partnerschaft interessant sein. Die Wissenschaftler seien erfreut, die geologischen Gegebenheiten dieses Landes untersuchen zu können. Mit der Absichtserklärung sollen neue Potentiale in diesem Bereich erforscht werden.