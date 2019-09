Heute Baustelle, bald Skybar: Wenn alles nach Plan läuft, soll "Motel One" 2023 in Karlsruhe eröffnen

Vom leerstehenden Betonblock zum modernen Hotelgebäude: Die Hausnummer 23-25 der Kriegsstraße wird sich in den kommenden Jahren verwandeln. Hinter einer Glasfassade - zwischen einer Skybar auf dem Dach und einem Café im Erdgeschoss - soll das Gebäude künftig Hotelgäste beherbergen. Denn einer der Mieter ist die Hotelkette "Motel One". ka-news.de hat den Baufortschritt in der Übersicht.

Dort, wo noch bis vor kurzem ein alter Betonblock stand, wird künftig eine moderne Glasfassade 35 Meter in die Höhe ragen. Obenauf, in luftiger Höhe, soll über den Dächern von Karlsruhe eine Skybar enstehen. Hinter diesem Großbauprojekt stecken der Investor "Unmüssig" und die Hotelkette "Motel One": Sie wird mitten in Karlsruhe, an der Kriegsstraße, eines ihrer Häuser eröffnen.

Jahrelanger Leerstand mitten in der Stadt

Jahrelang stand das große Betongebäude an der Kriegsstraße 23-25 leer. Der Bau aus dem 70ern war in die Jahre gekommen und die fehlende Unterhaltung und der damit einhergehende Vandalismus waren dem Gebäude anzusehen. Ende des Jahres 2015 erfolgte der entscheidende Schritt, der dem Areal ein neue Zukunft bescheren sollte: Die Unmüssig Bauträgergesellschaft erwarb den heruntergekommenen Block.

Im Herzen der Fächerstadt gelegen - mit dem Einkaufszentrum Ettlinger Tor schräg gegenüber und dem Marktplatz in Laufweite - ist der Standort attraktiv. Und so möchte die Hotelkette "Motel One" dort eines ihrer Häuser eröffnen. 323 Hotelzimmer sollen dort künftig Reisenden zur Verfügung stehen.

Im Frühjahr 2020 soll Spatenstich sein

Wird in Karlsruhe damit ein weiteres Luxushotel eröffnen, oder doch eher etwas für den schmalen Geldbeutel? "Das Hotel wird als Budgethotel mit einem hohen Qualitätsanspruch und einer Hotelbar betrieben", geht aus dem Entwurf des vorhabenenbezogenen Bebauungsplans hervor. Die Hotelkette befindet es sich im niedrigen bis mittleren Preissegment: Eine Übernachtung an anderen Standorten kostet rund 70 Euro.

Die Gästestruktur ist ebenfalls im Bebauungsplan aufgeschlüsselt: Sie setzt sich demnach aus rund 60 Prozent Businessgästen und 40 Prozent Touristikgästen zusammen. Neun von zehn Gästen, die bei "Motel One" ein Zimmer buchen, reisen zudem alleine. Das Betriebskonzept sei deshalb in erster Linie auf die Vermietung der Zimmer mit Frühstück ausgelegt, ein Restaurantbetrieb finde nicht statt.

"Ende 2022 oder Anfang 2023 soll die Eröffnung sein"

Wenn alles nach Plan läuft, soll es in rund drei Jahren so weit sein. "Im September 2022 möchten wir das Gebäude fertigstellen, sodass entweder Ende 2022 oder Anfang 2023 die Eröffnung stattfinden kann", sagt Hans-Peter Unmüssig, Geschäftsführer des gleichnamigen Bauträgers, im Gespräch mit ka-news.de.

Im Frühjahr kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten beginnen und das Gebäude ab dann Monat für Monat in die Höhe wachsen. Schon heute, noch vor dem ersten Spatenstich, sind laut Investor über 80 Prozent der Flächen vermietet. Der größte Mieter ist wohl die Hotelkette "Motel One", doch auch für das Café im Erdgeschoss sei schon einen Mieter gefunden.

Bis Oktober ist noch alles offen

Doch nicht nur Hotelgäste werden künftig in dem Gebäude unterkommen: Auch Wohnungen und Büroflächen werden dort zu finden sein. "Die Wohnungen werden erst ein halbes bis dreiviertel Jahr vor der Fertigstellung vermietet", teilt die Bauträgerfirma mit.

Noch ist das Bauvorhaben allerdings noch nicht in trockenen Tüchern, denn die wichtigste Entscheidung des Gemeinderates - der Satzungsbeschluss - steht noch bevor. Dieser soll voraussichtlich im Oktober fallen, bis dahin könnte noch alles verändert werden. "Das dürfte nach drei Jahren, in denen wir jedes Detail mehrmals besprochen haben, allerdings nicht mehr passieren", sagt Hans-Peter Unmüssig.

Im Dezember 2016 wurde bekannt, dass die Hotelkette "Motel One" in Karlsruhe ein Haus eröffnen wird. Laut ursprünglicher Planung sollte das Hotel bis 2020 stehen - das war schon damals ein Jahr vor Fertigstellung des Autotunnels.



Im Januar 2019 war klar: Der Zeitplan kann nicht gehalten werden. Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan war noch im Verfahren, der Abriss des alten Gebäudes konnte noch nicht begonnen werden. Im März 2019 stimmte der Gemeinderat dem Auslegungsbeschluss zu, erste Bauarbeiten konnten starten. Der Satzungsbeschluss ist für Oktober geplant, dann können die eigentlichen Bauarbeiten am Hotel beginnen.

