vor 5 Stunden Karlsruhe Herrenloser Koffer in EnBW-Gebäude: Sperrungen aufgehoben - im Koffer lediglich persönliche Gegenstände

Am Freitagnachmittag um 15 Uhr wurde im EnBW-Gebäude in Karlsruhe ein herrenloser Koffer entdeckt. Die Polizei zog den Entschärfungsdienst des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg hinzu. Wie sich herausstellte, befanden sich in dem Koffer lediglich Hygieneartikel und Kleidungsstücke. Beamte hatten das Areal zuvor weiträumig abgesperrt.