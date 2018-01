Am Mittwochmorgen ist in Keltern im Enzkreis ein Küchenbrand ausgebrochen. Die Polizei vermutet, dass das Feuer durch "fahrlässige Brandstiftung" entstanden ist.

Gegen 7.40 Uhr am Mittwochmorgen hörten Anwohner das Piepsen eines Rauchmelders im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Zudem sei Brandgeruch wahrzunehmen gewesen. Die Nachbarn reagierten und verständigten die Feuerwehr.

Mit insgesamt 50 Einsatzkräften rückte diese an und konnte ein Brand in der Küche feststellen und löschen. Die vermutliche Ursache war auch schnell gefunden: Der Schalter der Herdplatte war an und setzte auf dem Herd stehende Gegenstände in Brand.

Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Vier Personen mussten ambulant vom Rettungsdienst betreut werden. Die Bewohner der Brandwohnung waren nicht da. Doch sie brauchen nun eine andere Bleibe: Die Wohnung ist nach dem Feuer unbewohnbar. Nach Polizeiinformationen sorgt die Gemeinde für die Unterbringung der betroffenen Familie.