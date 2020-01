vor 6 Stunden Lukas Hiegle Karlsruhe Heißer Sommer erhöht den Bedarf: Können die Karlsruher bald in weiteren Badeseen schwimmen gehen?

Karlsruhe zählt nicht nur zu den sonnenreichsten Städten in Deutschland. Durch die Lage am Oberrhein ist das Klima in Karlsruhe mild. Da die Oberrheinebene in Karlsruhe häufig von Azorenhochs erreicht wird, ist das Wetter oft trocken-warm und teilweise schwül. Ein Sprung ins kalte Nass nach Feierabend, in den Ferien oder am Wochenende kann da zumindest etwas Abhilfe bei den Karlsruhern schaffen. Die SPD will in einem Antrag an die Stadtverwaltung deshalb wissen, ob künftig noch mehr Baggerseen in Karlsruhe für den Badebetrieb geschaffen werden können.