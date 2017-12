Nach einer Serie von zerstörten Fahrzeug- und Fensterscheiben sowie Glasscheiben an Haltestellen im Dezember 2016 verurteilte das Amtsgericht Karlsruhe nun vier junge Männer.

Die drei Jugendlichen sowie ein Heranwachsender standen im Verdacht, für rund 150 bekannt gewordene Sachbeschädigungen im südlichen Landkreis Karlsruhe sowie im Kreis Rastatt verantwortlich zu sein. Ihnen wurde vorgeworfen, im Zeitraum vom 18. Dezember 2016 bis zum 27. Dezember 2016 "gemeinschaftlich wahllos Autos, Busse, Bus-Wartehäuschen und eine fahrende Straßenbahn im Raum Malsch, Ettlingen, Karlsruhe und Durmersheim unter Verwendung von Gasdruckwaffen beschossen zu haben".

In einem Fall, bei dem am zweiten Weihnachtsfeiertag am Karlsruher Hauptbahnhof die Seitenscheibe einer Straßenbahn beschossen worden war, hatte eine dahinter sitzende 70-Jährige einen Schock sowie ein Knalltrauma davongetragen. Deshalb mussten sich die jungen Männer wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung in mehreren Fällen sowie wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Karlsruhe verantworten.

Nach mehrfachen Zeugenaufrufen konnten die vier Jugendliche im Januar dieses Jahres festgenommen werden. Am Donnerstag fiel nun das Urteil: Das Amtsgericht verurteilte die drei Jugendlichen zu einem Jahr Haftstrafe mit Bewährung. Der vierte etwas ältere Angeklagte wurde zu einem Jahr und drei Monaten verurteilt - ebenfalls auf Bewährung.

Mehr zum Thema:

Heckscheiben-Schützen: Karlsruher Polizei nimmt vier Jugendliche fest

Heckscheiben-Schütze in Karlsruhe: Polizei vergibt 1.000 Euro für Hinweise

Karlsruher Hauptbahnhof: Schuss auf Straßenbahn?

Heckscheiben eingeschlagen: Karlsruher Polizei sucht nach Serientäter