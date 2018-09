Einen außergewöhnlichen Anruf erlebten die Beamten der Polizei am Samstagmorgen, gegen 7 Uhr, als sie von einem 18-Jährigen verständigt wurden, der auf dem Fahrersitz eines Autos aufgewachte war. Er wusste aber nicht mehr, wie er dort hingekommen war. Der Wagen stand an der Bundesstraße 35 bei Gondelsheim. Gemeinsam mit dem jungen Mann galt es für die Polizisten die zurückliegende Partynacht zu rekonstruieren.

So stellte sich heraus, dass der 18-Jährige in einer Pforzheimer Disco wohl zwei Extasy-Tabletten sowie jede Menge Alkohol konsumiert hatte. Anschließend ließ er sich, so die Polizei in einem Pressebericht, von Freunden zu sich nach Hause, nach Mühlburg, bringen. Nachdem er neben der Eingangstür eine Zigarette geraucht hatte, verließen den jungen Mann offenbar die Erinnerungen.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der junge Mann im Hausinneren den Schlüssel des Fahrzeugs holte, das einem Familienangehörigen gehört und damit los gefahren war. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen wurde die Weiterfahrt in Gondelsheim durch einen technischen Defekt an dem Auto gestoppt.

Daraufhin schlief der junge Mann, der keinen Führerschein hat, hinter dem Steuer ein. Im Verlauf des Abends zog er sich eine leichte Verletzung zu, deren Ursache aktuell noch unklar ist. Unfallschäden konnten die Polizisten an dem Auto nicht feststellen. Zur ärztlichen Untersuchung und Blutentnahme wurde der 18-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.