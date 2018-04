Sie war gerade in der Kriegsstraße mit ihrem Fahrrad unterwegs, als eine 27-Jährige Opfer eines Handtaschenraubes wurde. Ein bislang unbekannter Mann riss ihr die Tasche von der Schulter und flüchtete.

Am Montagabend hat ein etwa 40-Jähriger einer Frau die Handtasche gestohlen. Die 27-Jährige war mit dem Fahrrad gegen 21.30 Uhr auf dem Gehweg in der Kriegsstraße in Richtung Brauerstraße unterwegs. Dort habe ihr der Mann dann die Tasche von der Schulter gerissen. "Glücklicherweise konnte die junge Frau einen Sturz mit ihrem Fahrrad verhindern", berichtet die Polizei.

Zwei Passanten wurden durch die lauten Rufe der Frau auf die Situation aufmerksam und riefen die Polizei. Der Täter konnte zu Fuß in Richtung Günter-Klotz-Anlage flüchten. Der Täter wird nun gesucht und von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dunkler Teint und bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter 0721/939-5555 entgegen.