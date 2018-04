Am Wochenende ist der weltberühmte Hamburger Fischmarkt von Samstag, 28. April bis zum Dienstag, 1. Mai, wieder zu Gast auf dem Stephanplatz in Karlsruhe.

Vier Tage lang wetteifern die Marktschreier hinter der Postgalerie um die Gunst der Besucher, Wettbewerbe im Bierkrugstemmen und das "Nachwuchs-Marktschreien" sollen für zusätzliche Unterhaltung sorgen. Der "Biergarten unterm Leuchtturm" soll typisch nordischen Flair in die Südwest-Metropole bringen. Bürgermeister Albert Käuflein wird um 11 Uhr zusammen mit dem Marktmeister den "Hamburger Fischmarkt auf Tour" offiziell eröffnen.

Die Besucher sollen an vier Tagen echte Fischmarkt-Atmosphäre mit den weltbekannten Marktschreiern erleben. Sie sind es, die mit ihrer unnachahmlichen Verkaufstaktik ihre Waren an die Frau und den Mann bringen. Mit dabei sind Fisch-, Wurst-, Käse-, Obst- und Nudelverkäufer.

Marktschreier preisen ihre Waren an

Probieren der Ware ist erlaubt und erwünscht. Neben den Klassikern des Hamburger Fischmarktes gibt es für Besucher ein umfangreiches Angebot an Gewürzen, Neuheiten aller Art, an Tischwäsche, Spielzeug, Pflegeprodukten und vielem mehr. Freibier wartet auf die Besucher am Feiertag von 11 bis 11.30 Uhr zum maritimen Frühstück. Bis 17 Uhr können Besucher an diesem Tag den besten Marktschreier wählen.

Geöffnet hat der "Hamburger Fischmarkt auf Tour" Samstags von 10 bis 21 Uhr, Sonntags von 11 bis 21 Uhr und Montags von 16.30 bis 21 Uhr sowie am Dienstag, 1. Mai, von 11 bis 21 Uhr. Seit über 20 Jahren besucht der "Hamburger Fischmarkt auf Tour" Städte in Deutschland.Unsere besten Marktschreier mit ihren frischen Waren sind an jedem Wochenende in einer anderen Stadt, unter anderem schließen sich zusätzlich viele Marktbeschicker (mit Waren aller Art) aus der jeweiligen Region mit an.