Halt in Karlsruhe: "Mut-Tour" wirbt für offenen Umgang mit Depressionen

Es ist eine Krankheit, bei der sich die Betroffenen zurückziehen - dabei kann gerade der offene Umgang zur Heilung beitragen. Hier will die "Mut-Tour" einen entsprechenden Teil leisten. Bei ihrem Halt in Karlsruhe werben Helfer um mehr Aufmerksamkeit für die Krankheit.

Karlsruhe ist am Mittwoch, 1. August, Etappenziel der "Mut-Tour", einem Aktionsprogramm, bei dem die Teilnehmer auf Tandems, in Kajaks und beim Wandern durch ganz Deutschland unterwegs sind, um damit einen Beitrag zum offenen Umgang mit der Krankheit Depression zu leisten. Bei den Touren berichten Menschen von ihren Depressionserfahrungen und davon, was ihnen geholfen hat.

Begrüßt wird der Tour-Tross um 18.45 Uhr von Bürgermeister Martin Lenz auf dem Marktplatz vor dem Karlsruher Rathaus. Dort ist bereits ab 16 Uhr die Karlsruher Initiative gegen Depression zu Gesprächen an Infoständen des Arbeitskreises Leben Karlsruhe e.V., der Brücke Karlsruhe und der Telefonseelsorge vor Ort.