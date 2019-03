Vereinssport oder doch Großveranstaltungen? Diese Frage beschäftigt die Stadtpolitik seit fast über fünf Jahren - nämlich seit dem Sommer 2014, als die Europahalle aufgrund mangelnder Brandschutzmaßnahmen für Großveranstaltungen mit mehr als 200 Personen geschlossen worden ist. Seitdem wird über die Ertüchtigung der Halle diskutiert: Wie viele Millionen Euro sollen investiert werden - und für was soll die Europahalle künftig genutzt werden? Die Entscheidung ist nun gefallen.

Große oder kleine Sanierung, 30 oder 15 Millionen Euro für die Europahalle - das ist hier die Frage. Die Stadt hatte im Vorfeld den Gemeinderäten die Empfehlung gegeben, für die große und teurere Sanierung zu stimmen. Denn: Wenn der Brandschutz und die Rettungswege sowie Entrauchung wieder den Vorschriften entsprechen, dürfen in der Europahalle, die seit 2014 quasi geschlossen ist, wieder Sportevents durchgeführt werden. So soll etwa das Indoor Meeting, das ab 2024 nicht mehr in der Messe Karlsruhe seine Heimat hat, wieder zurückkehren. Aber auch Ballsport in der ersten Liga soll möglich sein.

Doch bis die Gemeinderäte am Dienstagabend abstimmen konnten, gab es nochmals eine emotionale Debatte die Sanierung der Halle. Fast eine Stunde haben die Stadträte diskutiert. Doch am Ende haben sich alle Fraktionen für die Sanierung der Europahalle, die 30 Millionen Euro kosten soll, ausgesprochen. "Wer hätte das gedacht, das wir die Zukunft der Europahalle einstimmig beschließen", freute sich Frank Mentrup über das Ergebnis.

Detlef Hofmann, CDU

Es ist in der Tat komplexes Thema, jeder hat da seine Meinung dazu. Mit den Dreifeldhallen sind wir auf einem guten Weg, wenn alles sukzessive von 2021 bis 2023 fertig gestellt wird. Also ist auch der Sportentwicklungsplan auf einem guten Weg. Wichtig ist, dass wir die Hallen in Oberreut und an der Elisabeth-Selbert-Schule haben. Aber in Oberreut muss man schauen, ob das nicht beschleunigt werden kann, denn da ist die Not sehr groß.

In Sachen Europahalle: Es gibt es kein Projekt, das wir so ausführlich geprüft haben. Seit das Brandschutzgutachten nun vorlag, das ist jetzt ein Jahr her, wurde die große Sanierung schon vorgeschlagen. Nur weil wir eine Prüfung der kleinen Variante gemacht haben, haben wir deswegen keine Zeit verloren.

Und wir hatten recht, denn es würde nicht bei 21 Millionen bleiben, wie es schon letzten Sommer hieß, und es kam dann auch so. Wichtig ist: Das Indoor Meeting kann zurück in seine Geburtsstätte! Uns von der CDU ist es außerdem wichtig, dass die Leichtathletik entsprechend untergebracht wird und wir sind trotz der langen Zeit auf einem guten Weg und haben viel richtig gemacht.

Wir müssen den Bürgern aber reinen Wein einschenken: Wir bauen eine alte Halle um wir bekommen dann keine Top-Lösung als Ballsport- und Eventhalle. Wir sehen aber auch, dass das die einzige realistische und kurzfristig durchführbare Lösung ist.

Michael Zeh, SPD

Hat die Europahalle eine Zukunft als Großsporthalle? Es wird die große Lösung empfohlen um Brandschutzmängel zu beheben um die Halle wieder für Zuschauer zu öffnen.

Zunächst zum Bericht über Sporthallen: Da wurde schon viel in Bewegung gebracht. Bekanntermaßen will die SPD alle Entscheidungen mittragen, die die Fertigstellung in Oberreut beschleunigen. Punkt zwei, die Machbarkeitsstudie zeigt, wie teuer neue Hallen sind. Ein Neubau der Europahalle würde verschiedenes verändern: Catering, die Lage, den Innenraum. Aber es wäre Ende der Leichtathletik dort.

Die Entscheidung ist eine richtige Entscheidung und das Indoor Meeting kann zurück kommen, das war bisher als nicht möglich bezeichnet worden. Das Meeting in der Messe Rheinstetten ist schwierig durch lange Auf- und Abbauzeiten. In der neuen Europahalle entfällt das und das spart Zeit und Kosten.

Die neuen Zelt müsste man berücksichtigen. Im Sinne von Nachhaltigkeit wird es aber immer wichtiger, bestehende Bausubstanz zu erhalten aber für Veränderungen offen zu sein.

Ekkehard Hodapp, Grüne

Der Sportentwicklungsplan und die Sperrung der Europahalle liegen 2014 nah beieinander, sowohl das positive als auch der negative Überraschungseffekt. Heute, fast fünf Jahre später, nun die Lösung. Wir haben die für den Schul- und Vereinssport dringend notwendigen Hallen auf den Weg gebracht, jetzt geht es um Entscheidung für die Europahalle.

Die große Sanierung erscheint uns die einzig sinnvolle Variante, 15 Millionen Euro für kleine Variante um am Ende wie jetzt nur 200 Menschen in die Halle zu lassen, ist unserer Sicht in keiner Weise angemessen. Also jetzt die große Variante und nach der Fertigstellung der Halle an der Selbert-Schule 2021 mit der Sanierung anfangen damit 2023 die Europahalle wieder zu Verfügung steht.

Dass das Indoor Meeting mit seinen hohen Kosten an der Messe wieder einziehen könnte, macht die große Sanierung attraktiver. Was uns nicht gefällt ist, das keine energetische Sanierung stattfindet. Wir können nicht die Jugend loben für die "Fridays for Future" aber praktisch die Konsequenzen beim Klimaschutz außen vor lassen. Da wünschen wir uns Nachbesserung – sofern das den Zeitplan nicht gefährdet.

Lüppo Cramer, Kult

Ich möchte den letzten, inhaltlichen Punkt von meinem Vorredner aufnehmen: die energetische Sanierung. Wir denken, dass das zu den realen kosten dazugehört und wir das nicht beiseite schieben können, Wenn wir jetzt die 30 Millionen Euro beschließen uns aber nicht an die realen Kosten heranwagen, damit haben wir große Probleme.

Trotzdem werden wir der großen Variante zustimmen, denn es wird möglich, das Indoor Meeting auch mit vier Bahnen dort durchzuführen. Leichtathletik und Ballsport – zusammen in der Europahalle! Das ist für uns das Entscheidende, warum wir der Variante zustimmen.

Thomas Hock, FDP

Manchmal biegt man falsch ab und stellt das zwei Jahre später fest, so könnte man es hier heute sagen! Aber Gott sei dank laufen manche den Weg wieder zurück und finden die Orientierung wieder.

Heute wird der Entschluss endlich herbeigeführt. Unsere Fraktion ist dankbar, dass die Prüfungen so schnell gingen. Wenn ich sehe, wie andere Sachen - etwa die Stadthalle - laufen, dann können wir froh sein, dass wir den Beschluss nun fassen.

Für uns stand schon damals fest, dass eine Halle an diesem Standort mit der Anbindung und nur mit 200 Besuchern bespielbar - das wäre ein Skandal gewesen, wenn wir die kleine Sanierung durchgesetzt hätten. Wir werden den Entschluss gerne mittragen.

Wir sehen aber auch, dass es nicht der Fall sein kann, dass, wenn das Indoor Meeting zurück kommt, wir mit Zelten vor der Halle für das Catering anfangen. Wenn wir die Sanierung machen, dann machen wir es richtig! Es sieht ja nicht gut aus, wenn wir Zelte aufstellen.

Paul Schmidt, AfD

Die Europahalle ist offiziell kein Denkmal, aber für viele Karlsruher ist es das, sie ist ein Teil ihrer Heimat. Daher begrüßen wir es, dass sie auf diese Art und Weise erhalten bleibt und die große Variante der Sanierung die Nutzung fast wie früher wieder herstellt.

Wärmedämmung geht heutzutage nicht, ohne das Aussehen zu verändern. Die Halle ist schön, so wie sie ist. Wenn man den Vorschlag der Grünen ernst nimmt, dann prüfen wir erneut, das wäre dann die dritte Prüfung, das kann nicht sein. Wir haben Bedarf an Hallen, das ist der Hauptgrund warum wir jetzt zustimmen. Wir tragen es gerne mit, sind froh, dass die Europahalle zu dem wird, was sie früher war.

Friedemann Kalmbach, Für Karlsruhe

Europa hat eine Zukunft, die Europahalle auch. Die Frage, die ich hier stelle: Wie kommen wir zu der Entscheidung? Ich bin enttäuscht über den Weg, dass wir alles drei mal prüfen müssen und deswegen haben wir viel Geld versenkt. Wir könnten uns das Leben ein bisschen einfacher machen.

Jürgen Wenzel, Freie Wähler

Heute hatten wir schon das Thema Europa, und was wäre Karlsruhe ohne die Europahalle: Deswegen mein Bekenntnis zur großen Lösung, denn ich sehe keine Alternative zum Standort. Es ist stadtnah und gut an den ÖPNV angebunden. Sie hat Charakter, die Halle ist eine Landmarke und es wird Zeit, alles zu tun, was im Rahmen der Zeit und Kosten möglich ist.