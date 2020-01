vor 4 Stunden Karlsruhe Häufig unerlaubter Anbau und Besitz: Mehr Verurteilungen wegen Drogendelikten im Südwesten

In Baden-Württemberg sind im Jahr 2018 fast 9.900 Menschen wegen Drogendelikten verurteilt worden. Dem Statistischen Landesamt in Stuttgart zufolge ist die Zahl damit um 710 Fälle im Vergleich zum Jahr davor gestiegen. Wie die Statistiker am Montag mitteilten, ist bereits seit 2011 zu beobachten, dass die Zahl der Verurteilungen wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz steigt.