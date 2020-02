vor 51 Minuten Karlsruhe Grünwinkel: Unbekannter spricht zwei siebenjährige Mädchen an - Polizei sucht Zeugen

Ein noch unbekannter Mann hat offenbar am Mittwoch gegen 18 Uhr im Heidenstückerweg in Grünwinkel zwei sieben Jahre alte Mädchen in unsittlicher Art und Weise von einem Auto heraus angesprochen. Das gibt die Polizei in einer Pressemeldung bekannt.