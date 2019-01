Die A5 zerschneidet in der Nähe von Blankenloch eine wichtige Wanderrrute für Wildtiere. Nun wird dort eine sogenannte Grünbrücke gebaut, damit die Tiere - ohne dabei ihr Leben in Gefahr zu bringen - die Autobahn überqueren können. Es ist eine von acht Grünbrücken, die in Baden-Württemberg neu entstehen sollen.

Viele Tiere sterben beim Versuch, vielbefahrene Straßen zu überqueren. Um den Wildtieren einen sicheren Übergang zu ermöglichen, sollen in den nächsten Jahren an Autobahnen und Bundesstraßen mehr solcher sogenannter Grünbrücken gebaut werden.

Autobahnen versperren die Wanderruten

Grünbrücken sind breite, bepflanzte Übergänge, die Naturräume über Straßen und Schienen hinweg verbinden. Sie verknüpfen die Lebensräume der Wildtiere und erhalten deren Wanderrouten, die sonst beispielsweise durch Autobahnen jäh zerschnitten werden.

Das Land Baden-Württemberg hat im Jahr 2015 analysiert, auf welchen Routen die Wildtiere wandern. Rund 40 für die Tiere so gut wie unüberwindbare Stellen wurden damals identifiziert. Eine solche Stelle ist auf der A5 in der Nähe von Blankenloch bei Karlsruhe.

Dort wird nun eine Grünbrücke entstehen, so wie an sieben weiteren Standorten in Baden-Württemberg - denn das Bundesverkehrsministerium den Planungen zugestimmt. "Viele Tierarten in Baden-Württemberg stehen auf der roten Liste der gefährdeten Arten", so Landesverkehrsminister Winfried Hermann. "Um unsere Tiere zu schützen, sind vielfältige Anstrengungen erforderlich. Das Verkehrsministerium stellt sich dieser Aufgabe." Das teilt das Ministerium in einer Meldung an die Presse mit.

Wildkatzen nahe der Fächerstadt gesichtet

Der Korridor, den die A5 bei Blankenloch zerschneidet, ist ein "wichtiger Ausbreitungs- und Zuwanderungsraum der westlichen Wildkatzenpopulation", heißt es in dem zugehörigen Konzept des Landes. Nördlich von Karlsruhe wurden bereits die ersten Wildkatzen nachgewiesen. Doch auch für andere Wildtiere, die in den angrenzenden Naturschutzgebieten leben, ist die Grünbrücke - womöglich - lebensrettend.

Vollbildanzeige