In seiner ersten öffentlichen Sitzung im Jahr 2018 beschloss der Karlsruher Gemeinderat einstimmig den Bau einer neuen, zweitligatauglichen Halle. Sie soll im September 2019 fertig sein und dann für die Karlsruher Basketballer Heimspielort werden.

Die prekäre Hallensituation in Karlsruhe hat jetzt endlich ein Ende: Am vergangenen Dienstag stimmte der Karlsruher Gemeinderat einstimmig für den Neubau einer Großsporthalle am Standort der Elisabeth-Selbert-Schule in der Steinhäuserstraße im Südwesten Karlsruhes. Die neue Halle soll damit in unmittelbarer Nähe zur Europahalle liegen.

Der Kostenrahmen für das Gesamtprojekt beläuft sich auf rund 13,5 Millionen Euro. Insgesamt sollen 1.500 Zuschauer in der neuen Halle Platz haben - damit sei die Halle zweitligatauglich. Im Herbst 2019 soll das Bauprojekt beendet sein.

Hintergrund: Karlsruher Basketballer steigen auf

Hintergrund des Neubaus ist der Aufstieg der Karlsruher Basketballer PSK Lions in die zweite Liga. Damit wird, um die Lizenzauflagen der Liga zu erfüllen, eine Spielstätte mit einer Mindestkapazität von 1.500 Zuschauern benötigt. Die Europahalle fiel allerdings durch Sanierungen weg.

Zwischenzeitlich stand die Errichtung einer Leichtbauhalle mit der benötigten Anzahl an Plätzen im Raum. Diese sollte als Übergangslösung dienen - doch daraus wurde nichts: Das Projekt konnte nicht genehmigt werden. Daher musste eine neue Lösung her, die nun scheinbar gefunden wurde.

Oberbürgermeister Frank Mentrup ließ sich in der Sitzung anmerken, dass ein Ende in dieser Sache dringend nötig war: "Eine einstimmige Entscheidung hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können", so der OB abschließend.

