Großräumige Sperrung: Verdächtiger Fund am Bundesverfassungsgericht

Am Montagvormittag wurde am Bundesverfassungsgericht eine verdächtige Postsendung festgestellt. Das sorgt nun für eine großräumige Sperrung und Räumung des Gebäudes.

Bei der routinemäßigen Prüfung der Postsendungen im Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe kam es am Montagvormittag zu einer Auffälligkeit: Eine Sendung steht im Verdacht, einen gefährlichen Inhalt zu beherbergen. Das sorgt derzeit für einen großen Polizei- und Feuerwehreinsatz in diesem Bereich.

Ein Sprecher der Bundespolizei wollte sich gegenüber ka-news nicht weiter äußern. Er bestätigt nur den Fund eines verdächtigen Gegenstandes und den laufende Polizeieinsatz, der noch eine unbestimmte Zeit andauern soll.

Weitere Informationen folgen, sobald sie vorliegen.