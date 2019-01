Großes Tennis am Märchenring: TC Rüppurr startet im Jubiläumsjahr eigenes Turnier

Tennis beim TVC Rüppurr hat eine lange Tradition. Im Jahr des 90. Vereinsjubiläums geht der Club nun einen neuen Weg: ein eigenes Turnier auf der WTA-Tour! Vom 28. Juli bis 4. August gibt es auf der Anlage am Märchenring Damentennis der Extraklasse zu sehen.

"Der Termin ist perfekt", ist sich Markus Schur, Geschäftsführer der TCR Sport und Event GmbH, sicher. Es sei zu diesem Zeitpunkt das einzige Sandplatzturnier und das einzige WTA-Turnier in Europa, führt er aus. Das könnte die ein oder andere Spielerin mehr nach Karlsruhe locken.

Eine würde nur allzu gerne in der Fächerstadt aufschlagen: Laura Siegemund. Die 30-Jährige zeigte sich von dem Turnier bereits sehr angetan. Ob es soweit kommt, wird sich zeigen - die Spielerinnen können sich bis drei Wochen vor dem Start melden.

Tennisturnier in Rüppurr: Center Court mit 1.400 Plätzen entsteht

Bis dahin ist noch viel Zeit - die der TCR allerdings auch benötigt. Denn auf der Tennisanlage in Rüppurr müssen einige Umbaumaßnahmen in Angriff genommen werden. Unter anderem sind die Plätze seit Jahren nach internationalen Standards ein Stück zu klein, das wird nun schnellstmöglich behoben.

Auf dem Center Court wird es zudem Tribünenplätze für 1.400 Zuschauer geben. Für die Umbaumaßnahmen der Plätze plant der TCR derzeit mit Kosten von 30.000 bis 50.000 Euro, in die Infrastruktur werden weitere 50.000 bis 80.000 Euro fließen. Geld, das zeigt, dass in Rüppurr keine einmalige Geschichte abgehalten wird - der TCR will das Turnier langfristig etablieren.

TC Rüppurr hofft auf starkes Feld - keine Spielerin aus den Top 10

Beste Werbung wäre hierfür ein starkes Teilnehmerfeld zur Premiere. Schur hofft auf acht bis zehn Spielerinnen aus den Top 100. Allerdings mit einer Einschränkung: Einen Auftritt von Aushängeschild Angelique Kerber wird es definitiv nicht geben, denn Spielerinnen aus den Top 10 der Weltrangliste ist eine Teilnahme an dieser Turnierart nicht erlaubt.