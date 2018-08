Großeinsatz vor dem Schloss: 17 Besucher der Schlosslichtspiele leiden an Übelkeit und Atembeschwerden

Gegen 22 Uhr am Dienstagabend wurde der gemütliche Besuch für einige Menschen bei den Schlosslichtspielen jäh unterbrochen. Plötzlich traten Atembeschwerden und Übelkeit auf. Die Polizei sucht nun einen Mann, der eine Flüssigkeit versprüht haben soll.

Mehrere Notrufe von Personen, die über Atembeschwerden klagten, lösten am späten Dienstagabend einen Einsatz von Rettungskräften und Polizei aus. Kurz nach 22.00 Uhr teilten mehrere Personen, die sich auf dem Schlossvorplatz in Rahmen der Schlosslichtspiele aufhielten über Notruf mit, dass sie Atembeschwerden hätten und unter Übelkeit litten. Das berichtet die Karlsruher Polizei am Mittwochmittag.

Vor Ort seien sieben Personen von Rettungsdienst und Notarzt behandelt worden. Später hätten sich dann noch zehn weitere Geschädigte gemeldet, die sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben haben. Wie es zu den körperlichen Beschwerden kam, ist auch am Tag danach noch nicht genau bekannt. Die Feuerwehr untersuchte den Bereich vor dem Schloss mit Messgeräten auf gesundheitsgefährdende Stoffe. Es konnte aber nichts festgestellt werden. Insgesamt waren rund 50 Helfer von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort.

Unbekannter Mann wird nun gesucht

Die Ermittler sehen einen Zusammenhang zu einem Unbekannten, der neben einem Weinstand auf dem Vorplatz eine Flüssigkeit versprüht haben soll. Danach sei er in Richtung Schloss davon gegangen. Einen möglichen Grund, warum er die Flüssigkeit versprühte, gibt die Polizei in der Meldung nicht an. Der Mann wird nun gesucht.

Er wird als etwa 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er war sehr schlank und trug ein helles T-Shirt. Zudem trug er eine rote Umhängetasche bei sich. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle am Marktplatz unter 0721/666-3311 entgegen.

Nach dem Vorfall liefen die Schlosslichtspiele ohne weitere Vorkommnisse bis zum regulären Ende gegen 23.30 Uhr weiter.