18.04.2018 13:30 Karlsruhe Große Putzaktion am Kronenplatz: Die Karlsruher Bürgermeister im Einsatz

Wer am Mittwochnachmittag am Kronenplatz in der Innenstadt vorbei kam, der staunte bestimmt nicht schlecht: Karlsruhes Rathausspitze - in schickem Orange und mit Müllzangen und "Drecksäcken" bewaffnet - war am putzen und Müll sammeln. Im Rahmen der "Dreck-weg-Wochen" trafen sich die Bürgermeister, um in der Innenstadt für mehr Sauberkeit zu sorgen. Damit wollen sie die Karlsruher auf das Müllproblem aufmerksam machen zu mehr Eigeninitiative motivieren.