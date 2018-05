vor 7 Stunden Karlsruhe Großbaustelle in der Oststadt: VBK informiert über Sperrungen im Sommer

In der Karlsruher Oststadt finden in den kommenden Monaten umfangreiche Gleis-, Straßen- und Leitungsarbeiten statt. Was genau das für Auswirkungen für die Anwohner und Pendler mit sich bringt, berichten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am Mittwoch in einer Info-Veranstaltung.